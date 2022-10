Pane a 1 euro al chilo ad Apricena, insorgono artigiani: “Forno fa concorrenza sleale”

Confartigianato Foggia, a difesa degli artigiani del settore panificazione della provincia, “sollecita con urgenza un tavolo di discussione per il caso del pane venduto a 1 euro ad Apricena”.

“In un contesto eccezionale dove centinaia di aziende del settore panificazione sono a rischio chiusura per il caro-energia e aumenti delle materie prime – dicono dall’associazione -, i panifici, seppur in buona fede, hanno adottato una politica commerciale irriguardosa minando la leale concorrenza. Discriminando agli occhi dell’opinione pubblica quei fornai che si trovano a lottare per poter tenere ancora le serrande alzate dato il periodo critico che stiamo vivendo”.

“Infatti sappiamo bene che tali azioni a volte possono sfociare in tensioni sociali che deturpano l’immagine di tutto il comparto – concludono -.

Confartigianato Foggia riconosce il buon senso dell’azione per venire incontro alla cittadinanza ma sottolinea che le attività imprenditoriali hanno valori di produzione ben precisi ed invita, nella logica della leale concorrenza, a rivedere le posizioni assunte”.

