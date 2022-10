Turismo da record in Puglia: oltre 2 milioni di arrivi e 10,2 milioni di pernottamenti

https://youtu.be/odzQgnlpUCQ

“Questo è merito della professionalità e dell’impegno degli operatori, della promozione che la Regione Puglia ha fatto, ma vorrei soprattutto ringraziare i pugliesi per la loro capacità di accoglienza. Una cosa mi dicono sempre, al di là del fatto che si mangia bene, che il mare è il più pulito d’Italia, che ogni volta che c’è un problema tutti si fanno in quattro per risolverlo: la cosa più importante di tutte è che qui si sentono a casa. Quando i pugliesi vedono qualcuno arrivare, scendere dagli aerei, arrivare in autobus, in treno, hanno coscienza dell’importanza che questo grande viaggio ha, non solo per l’economia, ma per la pace, la solidarietà, la conoscenza fra i popoli. Insomma, siamo un punto di riferimento di una Italia in questo momento molto complicata e, forse, anche un po’ smarrita. Ma la Puglia sa dov’è e dove vuole andare”, ha concluso.