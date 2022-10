Casa Arbore a Foggia sarà realtà, arriva l’ok della Regione Puglia. Gatta: “Orgogliosi”

La Giunta regionale ha approvato lo Schema di Convenzione tra Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e l’amministrazione provinciale di Foggia, per la costituzione uno spazio espositivo permanente denominato “Casa Arbore” al piano terra di Palazzo Dogana a Foggia, al fine di mettere a disposizione della comunità di studiosi, studenti, appassionati e visitatori un patrimonio unico a livello internazionale di oggetti e memorabilia che documentano la vita e l’attività artistica del Maestro Renzo Arbore.

“L’approvazione dello Schema di Convenzione tra Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese e Provincia per la nascita di ‘Casa Arbore’, che segue quella avvenuta in Consiglio provinciale – spiega il presidente della Provincia Nicola Gatta – mette ufficialmente sui binari operativi il progetto al quale si è lavorato in sinergia e che troverà la sua ubicazione a Palazzo Dogana.

Siamo pronti a dare alla storia artistica di questo straordinario figlio di Foggia e della Capitanata il lustro che merita e di cui siamo orgogliosi, facendo di Palazzo Dogana in modo ancor più forte un luogo di cultura di attrazione anche in chiave turistica”.