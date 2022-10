Monte Sant’Angelo ombelico del Sud Italia. Nel vivo “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”

Con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese, entra nel vivo la 5^ edizione di “Mònde – Festa del Cinema sui Cammini”, in programma fino al 9 ottobre a Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti Unesco candidata a Capitale italiana della cultura 2025. “Mònde” accompagna da sempre il percorso di valorizzazione del nostro territorio e del suo patrimonio immateriale.

“È importante lavorare in sinergia, creare connessioni e crescere insieme; lo è ancor di più in questo momento che vede la nostra città candidata a Capitale Italiana della Cultura e ‘Mònde – Festa del Cinema sui Cammini’ è parte integrante di ‘Monte Sant’Angelo 2025, Un Monte in cammino'” ha affermato il sindaco Pierpaolo d’Arienzo. A raccontare il tema del “Ritorno a casa” è stato il direttore artistico di Mònde Luciano Toriello: “Ritornare a casa vuol dire arricchirsi delle esperienze del viaggio, che ci permettono di guardare con occhi nuovi i luoghi natii. Con Mònde siamo riusciti a portare a casa, a Monte Sant’Angelo, film che solitamente hanno un percorso diverso di distribuzione cinematografica. Questo rappresenta ricchezza culturale che si somma alla ricchezza che producono le comunità”.