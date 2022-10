Jessica ha realizzato il suo sogno, è sposa nella sua Foggia tra l’entusiasmo della gente. “Sono felicissima”

Festa al Comune di Foggia per il matrimonio di Jessica Calabrice, trans nata nel capoluogo dauno, convolata oggi a nozze con il suo Angelo De Novellis. Si tratta della prima unione civile transgender in Puglia. La storia di Calabrice ha fatto breccia nel cuore dei suoi fan.

Grande emozione ai nostri microfoni per la nota cantante neomelodica: “Non immaginavo che la mia Foggia avrebbe risposto con tutto questo entusiasmo. Portare l’abito bianco è una vittoria per me. Sono strafelicissima, combattiamo da tanti anni per i nostri diritti. Per alcuni siamo ancora esseri diversi invece siamo tutti uguali. Per fortuna ho avuto una famiglia che mi ha sempre amata e accettata fin dal primo giorno”.