Il Cerignola c’è, roboante 3 a 0 al Messina. I gialloblu balzano a 10 punti. “Vittoria preziosa”

Il Cerignola torna al successo, piega il Messina con un roboante 3-0, domina in lungo e in largo contro la squadra di Auteri che non si è mai quasi resa pericolosa. Apre le marcature al 29’ del primo tempo Achik, preferito a D’Andrea che poi subentra e raddoppia al 26’ della ripresa. Chiude i conti Malcore su calcio di rigore al 90’. Per proteste espulso il tecnico dei gialloblu Pazienza. Cerignola a quota 10 punti in una posizione di classifica tranquilla.

In sala stampa oggi arriva il ds Elio Di Toro per commentare il match. “Vittoria preziosa contro un’ottima squadra reduce da un buon momento. È stata la partita perfetta, vinta dal gruppo che ha dimostrato di saper vendere cara la pelle. Questo è un campionato difficile, fatto di momenti, positivi e negativi. L’unica cosa che chiedo è di stare sempre vicini ai nostri calciatori”.