Caos in casa Foggia, squadra contestata al rientro in città. Canonico convoca una conferenza stampa

Caos in casa Foggia dopo l’ennesima sconfitta in campionato. Il 2 a 0 incassata in casa del Gelbison ha fatto sprofondare i rossoneri al penultimo posto in classifica con la miseria di 4 punti raccolti, una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte. 3 gol fatti, 14 subiti, peggior difesa insieme a Messina, Taranto e Turris.

Tensioni si sono registrate in serata al casello di Candela al rientro della squadra dalla trasferta campana. Monta la rabbia nella tifoseria per il pessimo inizio di stagione dei satanelli.

Domani, 9 ottobre, intanto “alle ore 12:30 in modalità virtuale – riporta una nota del club – il presidente Nicola Canonico sarà a disposizione dei media. La conferenza stampa sarà svolta in videocall”.