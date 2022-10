C’è un Foggia che vince ed emoziona, è l’over 50 di mister Pettolino. Conquistato titolo nazionale

Ancora prestazioni da incorniciare per il Foggia Calcio Over 50 RC questa volta vittorioso nelle fasi finali nazionali del torneo ACSI di categoria svoltosi il 24 e 25 settembre scorsi a Giulianova; dopo l’entusiasmante vittoria di maggio nel Torneo Costa degli Etruschi gli indomabili dauni, agli ordini di mister Pettolino hanno vinto il titolo nazionale battendo in fase eliminatoria nell’ordine la rappresentativa milanese della BPM (1 a 0 su autorete) e la rappresentativa Romana del Banco di Roma (2 a 0 con splendidi gol di Miky Colella e Max Borrelli) per poi avere la meglio nella finalissima contro il Monte Paschi di Siena che per l’occasione aveva chiesto ed ottenuto rinforzi di valore (ex calciatori professionisti di Serie A e B) dall’Ascoli Piceno.

I rossoneri però, per niente impauriti dalla presenza di giocatori di livello tra gli avversari, hanno tenuto botta colpo su colpo e la sfida è terminata sullo 0 a 0 dopo i tempi regolamentari; ai rigori impeccabili le esecuzioni di Max Borrelli, Costa Palmieri e Manu Fieramosca mentre decisivo l’errore dal dischetto dell’ex Pescara Di Fabio che ha consegnato la vittoria ai satanelli.

Il capitano Mimmo Natale ha alzato dunque la coppa tra gli sportivissimi applausi di tutti gli avversari. Premiati come miglior mister Michele Pettolino, miglior portiere Marco Di Biase, miglior difensore Gianfranco Mogavero e miglior attaccante il solito Max Borrelli. Completano la rosa Giuseppe Iacovone, Andrea Mogavero, Stefano Rocco, Enzo Audiello, Luciano Carnevale, Nicola Curci, Francesco Rollo, Davide Tigre, Antonio Papa, Leonardo De Cristoforo ed i già citati Costanzo Palmieri, Michele Colella, Emanuele Fieramosca e Mimmo Natale; presenti inoltre due accompagnatori d’eccezione: Max dell’Accio e Miky Fiore.