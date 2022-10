L’Ape d’oro all’azienda apistica “Assunta Iannelli” di Foggia. “Grande riconoscimento in un anno difficile per le alte temperature”

Ancora un grande riconoscimento per l’azienda apistica “Assunta Iannelli” di Foggia. A Lazise, in provincia di Verona, l’azienda guidata da Vincenzo Pavone e Daniela D’Amico, si è classificata al terzo posto al Concorso Nazionale L’ape d’oro 2022 città di Lazise, 43° edizione, riservato ai mieli di produzione italiana. L’azienda di Foggia ha ottenuto il riconoscimento per il Miele di Coriandolo Biologico prodotto nelle campagne tra Lucera, Biccari e Troia, selezionato tra duecento campioni di mieli di coriandolo arrivati da tutte le regioni. La cerimonia di consegna del premio si è tenuta lo scorso 30 settembre, a Lazise, sul Lago di Garda, in occasione della Fiera nazionale “I giorni del miele”.

La commissione, formata da assaggiatori esperti e iscritti all’albo di analisi sensoriale del miele, ha valutato l’aspetto visivo, il gusto, il profumo, la consistenza. Il premio certifica qualità e provenienza. Una garanzia per il consumatore che al momento dell’acquisto si trova a dover scegliere tra decine di prodotti, molti di produzione estera.

Per l’azienda Iannelli, L’Ape d’oro, si aggiunge ai numerosi concorsi vinti negli anni scorsi, e alle medaglie d’oro e d’argento assegnate da giurie internazionali.

“Anche la stagione appena passata è stata complessa a causa delle alte temperature che hanno reso difficile la vita agli alveari” dice Vincenzo Pavone “Nonostante tutto, le nostre api sono riuscite a produrre una buona quantità di miele di coriandolo, millefiori ed eucalipto, ed anche questa volta ci hanno donato una assoluta eccellenza frutto del loro lavoro ed anche un po’ nostro”.