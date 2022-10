Covid, il Ministero della Salute: “Pandemia non è finita, pronti alle mascherine se i casi aumentano”

“L’ondata estiva ha evidenziato che la pandemia non è ancora terminata”. Il problema è che al momento non si può prevedere come evolverà la situazione ma l’Italia deve prepararsi, per il terzo anno consecutivo “ad affrontare un autunno e un inverno in cui si potrebbe osservare un aumentato impatto assistenziale attribuibile a diverse malattie respiratorie acute”. Il ministero alla Salute ha inviato a tutte le Regioni la bozza di circolare dal titolo “Indicazioni per la gestione dell’epidemia SARS-CoV-2 nella stagione autunno-inverno 2022-2023”, firmata dalle direzioni Prevenzione e Programmazione. Il testo, che verrà pubblicato a breve salvo clamorose prese di posizione delle Regioni, mette un punto sulle cose da fare nel caso di un ritorno del Covid, che ha ripreso a contagiare molte persone: dalla vaccinazione, all’uso delle mascherine. E in serata il ministero ha sostenuto che la circolare, già a disposizione di tutti gli assessorati alla Salute delle Regioni italiane, nonché a svariati ministeri, agli Ordini e altri enti sanitari e non, “non è in pubblicazione”. (fonte Repubblica) – qui l’articolo completo