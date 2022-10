Caos sul Bonus trasporti nel Foggiano. Pendolari: “Procedure lunghissime, qualcuno ha già rinunciato”

Sul Bonus trasporti in provincia di Foggia è caos. Da almeno due mesi studenti di scuola secondaria, universitari e pendolari vari cercano di ottenere dalla biglietteria di Ferrovie del Gargano l’applicazione del Bonus trasporti ma a quanto pare qualcosa non funziona. Problemi tecnici e disservizi vari avrebbero lasciato l’amaro in bocca a centinaia di studenti e lavoratori che non riescono ad ottenere i benefici previsti dal bonus. Questa mattina abbiamo atteso a Lucera alcuni di loro provenienti dai vari paesini dei Monti Dauni, chi per lavoro e chi per andare a scuola.

“Non contestiamo il bonus – ci dice Mario che ogni giorno fa la spola da Castelluccio Valmaggiore – non condividiamo le modalità applicate da Ferrovie del Gargano. Le procedure sono lunghissime e poi gli utenti sono davvero numerosi, tanto che ad un certo punto il sito si blocca. Molta gente sta rinunciando al bonus. Non è possibile, già ci troviamo davanti ad una serie di aumenti, poi non riusciamo ad ottenere un minimo di rimborso che una volta tanto lo Stato ci vuole dare”. Anche la signora Angela ogni giorno sale sul pullman da Castelluccio a Lucera. Anche lei è molto arrabbiata. “Sono giorni che resto sveglia la notte per avviare le procedure per ottenere questo benedetto bonus, ma alla fine non ci sto riuscendo e quello che mi fa più rabbia è che non riesco ad interloquire con nessuno dell’azienda di trasporti. È tutto assurdo”. A rincarare la dose è Giuseppe, impiegato di Volturino. “Voglio aggiungere una sola cosa a Ferrovie del Gargano, mettersi in linea con le altre aziende che con il QR Code stanno agevolando le procedure. Una cosa è certa, io continuo a viaggiare anche senza abbonamento, mi stampo ili bonus e poi si vede”.

