Ufficiale Fabio Gallo nuovo allenatore del Foggia. Cambia il ds: si dimette Belviso e arriva Lauriola

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Fabio Gallo, che si è legato al club rossonero fino al 30 giugno 2023. Benvenuto mister Gallo”. Lo riporta il sito ufficiale del club rossonero.

Non è l’unica novità in casa Foggia. I rossoneri comunicano “di aver ricevuto le dimissioni del direttore sportivo Emanuele Belviso. La società, che ha preso atto e rispettato questa decisione, ringrazia Belviso sentitamente per l’ottimo lavoro svolto in questi anni, con professionalità massima e totale dedizione alla causa rossonera. Il club rossonero augura ad Emanuele Belviso le migliori fortune professionali”.

Annunciato anche il nuovo ds: “Carica affidata a Matteo Lauriola. A lui vanno il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di un proficuo lavoro”. (In foto, Gallo; nel riquadro, Lauriola)