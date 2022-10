Foggia decolla davvero! La stampa milanese: “Da noi tanti pugliesi”. Vasile: “Ci crediamo tanto”

La vigilia del primo volo per Malpensa (Va) dall’aeroporto di Foggia è stata vissuta come un giorno di festa, come il primo giorno di scuola. Sui volti dei primi passeggeri, ma anche su quelli dei rappresentanti istituzionali tanta emozione. “Non vedevo l’ora di salire su un’aereo in partenza dalla mia città. Vado a Milano a trovare la mia compagna”. Noi veniamo da Scampitella (Av) e andiamo a trovare i nostri figli. Prima dovevamo imbarcarci da Napoli, molto più lontano”.

“Sono di Vico del Gargano, sono un tifoso e grazie al collegamento aereo da Foggia finalmente posso andare a San Siro a vedermi le partite”. Sono solo alcune impressioni raccolte alla vigilia della partenza del Boeing 737-300 della compagnia greca Lumiwings, la prima a voler scommettere su questa nuova opportunità. A partire da 49 euro è possibile raggiungere lo scalo lombardo (ieri erano una settantina i passeggeri, stesso numero nel viaggio di ritorno). Soddisfazione anche sui volti del presidente del Comitato Vola Gino Lisa, Sergio Venturino, del presidente di AdP, Antonio Maria Vasile e del vice presidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese. “Ci credevano in pochi? Ma no, eravamo convinti che questa volta era la volta buona e così è stato. Quando si lavora bene, i fatti si ottengono. Foggia decolla”.