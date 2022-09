Anche i barlettani Lanotte e Damiani tra i rappresentanti del Foggiano in Parlamento. “Grazie per la fiducia”

Ci sono anche due onorevoli non foggiani tra coloro che rappresenteranno la Capitanata in Parlamento. Si tratta di Marcello Lanotte e Dario Damiani, entrambi di Barletta ed in quota Forza Italia. Lanotte e Damiani vanno ad aggiungersi ai sette politici locali Carla Giuliano (M5S), Anna Maria Fallucchi (Fdi), Gisella Naturale (M5S), Giandiego Gatta (Fi), Marco Pellegrini (M5S), Giorgio Lovecchio (M5S) e Giandonato La Salandra (Fdi).

“Mi tremano le gambe dall’emozione – ha commentato il neo deputato Lanotte -. Sarò il vostro rappresentante, il rappresentante del territorio alla Camera. Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi e la senatrice Licia Ronzulli per la fiducia. Il grazie più grande va a tutti voi”.

Ha espresso gioia anche Damiani: “L’ufficialità è arrivata: sono stato rieletto al Senato nel collegio Puglia 01. Grazie a tutti per la fiducia riconfermata, abbiamo vinto insieme per dare forza ai nostri territori in Parlamento. Grazie a Forza Italia Puglia per il sostegno in questa campagna elettorale lungo tutta la nostra bellissima regione. Un ringraziamento particolare lo dedico alla capolista senatrice Licia Ronzulli e al presidente Silvio Berlusconi. Grazie grazie grazie, vi abbraccio tutti!”.

Agli eletti sono giunti gli auguri del presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta: “Con l’attribuzione dei seggi relativi alla quota del plurinominale è finalmente definitivo il quadro dei parlamentari eletti nei nostri collegi elettorali. A Carla Giuliano, Anna Maria Fallucchi, Gisella Naturale, Giandiego Gatta, Marco Pellegrini, Giorgio Lovecchio, Dario Damiani, Giandonato La Salandra e Marcello Lanotte desidero esprimere, a titolo personale ed istituzionale, i migliori auguri di buon lavoro. Conclusa la campagna elettorale, ai nostri deputati e senatori spetta il compito di impegnarsi in una delle più complesse congiunture della storia d’Italia. Sono tanti i dossier aperti, le questioni da affrontare con rapidità, i temi su cui intervenire. A loro gli elettori hanno assegnato la responsabilità di accompagnare il Mezzogiorno e la nostra provincia verso uno sviluppo finalmente reale e strutturale, utilizzando innanzitutto gli strumenti che sono già in campo: dai fondi legati al Pnrr alle opportunità connesse alle Zone Economiche Speciali, solo per fare due esempi. Senza dimenticare l’urgenza di fornire risposte efficaci alla grande emergenza sicurezza e alla lotta alla criminalità, che terrorizzano le nostre comunità e soffocano la crescita della nostra terra. La Provincia di Foggia, come sempre, sarà in prima linea per ogni forma di collaborazione e sinergia con l’attività che i nuovi parlamentari sono stati chiamati a svolgere. Soprattutto per migliorare le condizioni della Capitanata in termini infrastrutturali, sociali, economici ed occupazionali”.