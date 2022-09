“Noi terzo partito. Eppure ci davano per morti”. M5S accusa il Pd: “Consegna Italia alla destra”

“Noi terzo partito. Eppure ci davano per morti”. C’è soddisfazione in casa 5 stelle per le prime proiezioni delle Politiche 2022 che vedono il Movimento attorno al 16,5%, dietro a Fratelli d’Italia e Pd.

Il centrodestra si appresta a governare nonostante i risultati non eccezionali di Lega e Forza Italia e i pentastellati puntano il dito sul Pd accusato di aver chiuso la porta ad un’alleanza con Giuseppe Conte. Nei video le interviste a Rosa Barone, Giorgio Lovecchio e Marco Pellegrini.