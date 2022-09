L’Italia vira a destra, Giorgia Meloni sarà prima donna premier. Crolla la Lega, bene i 5 stelle

Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche. Le proiezioni confermano gli exit poll. Exploit di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, al Senato al 24,6%. Male gli alleati della Lega che crollano all’8,5% mentre Forza Italia è intorno all’8% ma sogna persino il sorpasso su Salvini. Stenta il Pd è al 19,4%, terzo il Movimento 5 Stelle al 16,5%. Azione-Italia Viva 7,3%, Alleanza Verdi e Sinistra3,5%, +Europa 2,9%, Italexit 2%, Unione Popolare 1,4%, Noi Moderati 1,1%.

Alle 23 ha votato il 64,39% degli aventi diritto, (5.765 Comuni su 7.904). Per il Senato, ha votato il 64,31% (dati relativi a 5.748 Comuni su 7.904), come rileva Eligendo, il sito del ministero dell’Interno. Alle 19 era stata del 51,6%, ossia 7,24 punti in meno rispetto al 2018. I leader dei partiti hanno votato durante la giornata.

