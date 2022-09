Musi lunghi in Azione-Italia Viva per i risultati sotto le aspettative alle Politiche 2022. In attesa dei dati ufficiali ha parlato il candidato Nunzio Angiola: “Abbiamo fatto una breccia nel muro ma non lo abbiamo abbattuto. Facciamo i conti con il forte astensionismo. Stupiti della rimonta dei 5 stelle. Ha fatto la differenza il reddito di cittadinanza”.