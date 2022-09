Confcommercio Foggia elegge Antonio Metauro presidente. Vince la linea Gelsomino

Si è svolta il 24 settembre 2022 l’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche statutarie dell’associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia. Eletto con 542 voti Antonio Metauro, imprenditore di Accadia e amministratore dell’omonima impresa di trasporti. Luigi Manzionna ha ricevuto 59 voti come candidato presidente. Le schede nulle sono state 8, i votanti 609.

Rinnovati anche i membri della Giunta esecutiva: Davide Calabria, Ciro Conte, Pio De Girolamo, Nunzia Dragano, Lucia La Torre, Gino Notarangelo, Silvio Salvatori. Nella stessa giornata sono stati rinnovati anche i collegi dei revisori contabili e dei probiviri. Si impone la linea tracciata dal presidente uscente Damiano Gelsomino.