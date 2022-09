Stornarella, inaugurato il primo asilo nido pubblico della federazione italiana scuole materne

Inaugurato a Stornarella il primo Asilo nido Pubblico della FISM ( federazione italiana Scuole materne). Il 17 settembre la scuola d’infanzia paritaria Padre Pio con sede a Stornarella in via Stornara n36/38 ang via Mascagni operante nel territorio dal 2008 ha avviato i nuovi servizi educativi 0-3 anni. Grazie all’ esperienza della gestrice Melillo Desdeborah e del nuovo dirigente amministrativo scolastico, Angelo Melillo, è stato avviato il primo asilo nido autorizzato dal Comune di Stornarella del territorio. Il nuovo Istituto paritario di fatto è la prima struttura della nuova riforma scolastica 0- 6 anni, che associa ai servizi infanzia 3-6 anni anche il servizio Asilo nido. L’asilo nido “Padre Pio” accoglie nella sua ampia struttura bambini dai 3 mesi ai 36 mesi.

“È possibile usufruire chiaramente del bonus Asilo nido che aiuta moltissimo le famiglie nel sostenere la retta mensile – fanno sapere dalla struttura -. I dirigenti scolastici Melillo Desdeborah e Melillo Angelo stanno già lavorando inoltre con le Istituzioni regionali e i Comuni affinché siano totalmente abbattuti tutti i costi del servizio offerto. Siamo certi che le famiglie potranno contare sui nostri servizi educativi e soprattutto sulla nostra bellissima struttura, moderna, efficiente e facilmente raggiungibile”, concludono.