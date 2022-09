Rubati cibo e medicinali nel canile di Foggia. “Hanno tolto da mangiare a delle vite già sfortunate”

“Hanno rubato di nuovo tutto il cibo nel canile municipale di Foggia in via Manfredonia”. È la denuncia social dell’associazione “A Largo Raggio”. “Hanno tolto da mangiare a delle vite già sfortunate! Dopo il furto di fine marzo con un danno economico gravoso, siamo di nuovo in ginocchio. Non abbiamo più niente. Avete preso anche il Renal, ipoallergenico e gastrointestinale per i cani malati. Vergogna!”.

Infine l’appello: “Per favore, chi può aiuti. Potete acquistare anche da Pappa e Cuccia o Joe Zampetti e noi passeremo a ritirare il cibo”. Fortunatamente qualcuno ha già provveduto a dare una mano. L’associazione, sempre attraverso i social, ha ringraziato “Giuseppina e Consuelo per il cibo lasciato da Pappa e Cuccia”.