Elodie a Foggia per “Ti Mangio il Cuore”. L’artista ospite della “Città del Cinema” per l’uscita del film

A Foggia arriva Elodie. La cantante e attrice è attesa a “La Città del Cinema”, venerdì 23 settembre alle 18, in occasione della proiezione di “Ti Mangio il Cuore”, il film di Pippo Mezzapesa sulla mafia garganica. La pellicola si ispira all’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini.

Il film, girato soprattutto in provincia di Foggia, racconta una guerra tra clan con in mezzo una storia di amore proibito. Nel cast anche attori locali e nomi di punta del cinema italiano come Michele Placido.