Vincitore, nella sezione Nuove Proposte, della 71esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano “Polvere da sparo”, dopo il periodo di pausa forzata della pandemia, Luca Gaudiano è tornato in scena. Durante l’estate ancora in corso ha tenuto diversi concerti in giro per l’Italia, e il prossimo 24 settembre si esibirà nella sua Foggia, al Teatro Giordano, inaugurando il suo tour autunnale. Noi lo abbiamo intervistato durante una sua esibizione a Sant’Agata di Puglia.