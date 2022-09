Consueto report settimanale sulla situazione Covid al Policlinico Riuniti di Foggia. Al momento risultano 18 pazienti, 12 in Malattie Infettive, 4 in Pneumologia, uno in Area Chirurgica e uno in Area Ostetrica. Età media 75 anni, 50% uomini, 50% donne. Nel report di una settimana fa i ricoverati erano 26.