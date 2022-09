“Si torna a scuola senza distanziamento e particolari restrizioni. Ragazzi riallacciate relazioni”. Il messaggio di Emiliano

“Care ragazze e cari ragazzi, ricomincia l’anno scolastico. Dopo tre anni di pandemia, tornate a scuola, insieme ai vostri insegnanti, senza particolari restrizioni e senza misure di distanziamento. Tornate a scuola certamente per studiare e per ampliare la vostra conoscenza, ma anche per riallacciare nuove relazioni e per godere della quotidiana bellezza di ciò che è diverso da voi”. Inizia così il messaggio del governatore Michele Emiliano agli studenti pugliesi.

“La scuola è questo: è conoscenza, fatica, impegno, apprendimento, ma è soprattutto la possibilità per voi tutti di crescere nelle relazioni, nelle amicizie, nel rispetto e nella solidarietà. Come spesso ci ricorda il nostro presidente Mattarella non ci sarà nel nostro Paese uno sviluppo sostenibile senza una scuola votata alla solidarietà e all’innovazione, capace di trasmettere intensamente cultura e in grado di accrescere sempre più il vostro sapere come garanzia della vostra stessa libertà. Come sempre ci saranno gli insegnanti e le vostre famiglie ad aiutarvi e a sostenervi in questo percorso con pazienza, competenza e passione”.

Poi conclude: “Insieme, tutti noi, coltiviamo la consapevolezza che è nelle aule e nei laboratori che si costruisce un futuro migliore del presente. Vi giunga, quindi, il mio in bocca al lupo e il mio incoraggiamento allo studio e all’impegno e a vivere questo tempo con responsabilità e tenacia. Auguri!”.