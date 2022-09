A Foggia la rassegna teatrale “Riprendiamoci la scena”, sul palco le compagnie della città. Tema: “il potere”

Per Aldo Ligustro, presidente della Fondazione Monti Uniti, “si tratta di un importante momento di condivisione su un tema sentito come dirimente in città. Come Fondazione abbiamo posto in essere una serie di iniziative per rafforzare il senso civico e della legalità. Siamo certi che la rassegna teatrale contribuirà a rafforzare l’impegno di ciascuno di noinell’ambito della formazione sociale”.

Gli spettacoli si terranno a Parco Città (Parco San Felice) alle ore 20.30, il 14 settembre (Che titolo ci date – Piccolo teatro di Foggia), il 18 settembre (Villains – Teatro dei Limoni), il 21 settembre (Caporal minore – Teatro della Polvere), il 28 settembre (Pinocchio e 1/2 – Piccola Compagnia Impertinente). In caso di maltempo gli incontri si terranno presso l’Aula Magna di Economia (via Caggese, 1).