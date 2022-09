“Così i turisti scappano”. Cumuli di rifiuti lungo la spiaggia di Siponto: “Discarica a cielo aperto”

Doveva essere una tranquilla giornata di fine estate ma un gruppo di turisti ha trovato la spiaggia di Siponto piena di cumuli di immondizia. “Una discarica a cielo aperto in spiaggia a Siponto – ci scrivono -, a pochi passi dal lido dell’esercito. Le immagini sono eloquenti e dimostrano la disaffezione delle persone per la natura e l’inciviltà dei cittadini. Il nostro appello è che l’amministrazione comunale possa fare presto una bonifica per rendere tale posto pulito così da non far scappare i turisti”.