A Pietramontecorvino il record della Festa dell’Unità, ben quattro giorni con i candidati del Pd

Mentre nelle grandi città della provincia di Foggia, le feste dell’Unità sono ormai un ricordo, in un piccolo borgo dei Monti Dauni, a Pietramontecorvino, la festa dei democratici si organizza ancora e dura ben quattro giorni. Il via giovedì 8 settembre alle ore 19,30 con un dibattito politico animato dai candidati a Camera e Senato alle prossime elezioni politiche, Raffaele Piemontese, Teresa Cicolella e Valentina Lucianetti che discuteranno sul ruolo e impegno del PD nelle istituzioni per il territorio. Tutti i giorni musica, spettacolo, stand enogastronomici e giochi popolari. Quattro intensi giorni per portare la politica tra la gente, in Piazza Caduti del terrorismo. Quello di Pietramontecorvino è l’unico circolo del Pd che organizza una festa così lunga e che tiene sveglio il Partito Democratico di Capitanata.