L’attrice Di Fonte alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. Indosserà due creazioni di Francesco Paolo Salerno

Martina Di Fonte, 26enne cantante, performer e attrice nata a Lucera (nel suo curriculum la partecipazione a musical come Fiori d’Acciaio di Michela Andreozzi e Romeo&Giulietta di Giuliano Peparini, al tour Gospel con Cheryl Nickerson, e le vittorie del Festival della canzone italiana in Belgio nel 2010, del Premio Mia Martini nel 2012, e di Area Sanremo nel 2020) sarà domani, martedì 6 settembre, alla 79esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

È stata invitata come attrice emergente, e per l’importante occasione indosserà due creazioni di Francesco Paolo Salerno, 40enne foggiano stilista e proprietario dell’omonimo brand di haute couture, che nella precedente edizione aveva ricevuto significativi apprezzamenti da addetti ai lavori, testate specializzate e pubblico per i due outfit indossati da Francesca Sofia Novello nella sua apparizione in laguna, e nella sua sua giovane e brillante carriera ha vissuto analoghe esperienze sui red carpet delle notti degli Oscar e dei Golden Globes, per restare all’ambito cinematografico.

Le creazioni scelte, un trionfo di eleganza e sensualità nel tipico stile di Salerno, sono un modello sirena in cady e georgette in seta fucsia con spicchi, e un black dress con spicchi color block, ancora in georgette di seta. Due talenti del nostro territorio che, attraverso il loro felice incontro, avranno modo di farsi ulteriormente apprezzare in un contesto così glamour e prestigioso, e in un’edizione nella quale la provincia di Foggia è scenario e anima di due importanti produzioni, legate ai film ‘Padre Pio’ di Abel Ferrara e ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa.