Concetta Bruno sta bene e ha contattato le figlie! “Una bellissima notizia” dopo mesi di apprensione

Concetta Bruno, la donna svanita nel nulla mesi fa da Ordona in provincia di Foggia, sta bene. “Una bellissima notizia: sta bene la donna che si era allontanata da casa il 16 giugno, filmata alla stazione di Foggia dove aveva comprato un biglietto per Roma. Oggi si è messa in contatto con le figlie che avevano lanciato per lei accorati appelli a ‘Chi l’ha visto?’ e che ringraziano tutti”. Lo riporta una nota pubblicata sui social dallo staff della trasmissione di Rai 3.

