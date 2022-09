Politiche 2022, a Foggia quelli di Meloni. “Nostre candidature funzionali per portare Fdi al Governo”

C’è la folla di chi ha il vento in poppa alla conferenza stampa dei meloniani per la presentazione della lista dei Fratelli d’Italia nei collegi di Capitanata. Sono tornati o si affacciano tutti nella ex An con fiamma tricolore che fu, ormai moderata dalla presenza dei centristi Raffaele Fitto e Giannicola De Leonardis. Da Leonardo Lallo, che per breve tempo aveva creduto in Massimo Cassano, ora al terzo polo, a Emilio Gaeta fino all’ex assessore regionale Enrico Santaniello e a Marco Camporeale. Anche chi aveva creduto nelle chimere calendiane come Nicola Gatta, è rientrato nella grande casa di Giorgia Meloni a salutare il leader di Maglie.

Insieme al capolista Giandonato La Salandra e alla candidata al collegio uninominale senatoriale Annamaria Fallucchi col suo pulmino Volkswagen beat vintage, che raccoglie tanto elettorato trasversale anche vicino al centrosinistra, si è vista questa mattina la candidata camerale bolognese Eugenia Roccella, che sfiderà all’uninominale Valentina Lucianetti, Marco Pellegrini e Nino Danaro e che fa della sanità, del fine vita e della natalità i suoi temi principali.

Le polemiche innescate dalla influencer Chiara Ferragni sulla 194 nelle Marche amministrate dai Fratelli d’Italia sono un falso problema per Roccella. “Chiediamoci quanto tempo serva ad un cittadino in Puglia per fare una tac, non se ci sono medici obiettori. Gli aborti sono in calo come la natalità”, è il mantra della politica ultracattolica.

Nessun timore di riciclaggi politici da parte di La Salandra neppure dopo i vari casi degli scorsi anni che hanno condotto il partito nazionale ad una bonifica morale con il commissario Galeazzo Bignami. “Non credo che esistano processi di riciclaggio politico – dice l’ex presidente dell’Ataf a l’Immediato -, esiste un progetto politico, a cui si aderisce. C’è stato un processo federativo nel 2019 che ha portato tanti ad essere con noi. Oggi Fratelli d’Italia è il contenitore del nuovo centrodestra fondante in grado di presentare un programma di governo. La differenza tra i Fratelli d’Italia e la Lega del 2019 o il Pd di Renzi del 2014 è sostanziale, ci si dimentica che FdI ha una struttura di partito rigida con i rappresentanti. Con gli amministratori abbiamo sempre costituito un livello provinciale”.

La Salandra non teme neppure il possibile evidente divario tra i voti della Camera, dove lui è capolista, e quelli del Senato. Poi su Roccella: “La conosco dai tempi del PdL, ha una storia politica importante, che sposa pienamente i valori del centrodestra e dei Fratelli d’Italia. La sua candidatura è funzionale ad un progetto che porta Fratelli d’Italia al governo del Paese. Gli unici numeri in cui credo sono quelli del Viminale il giorno dopo le elezioni”.

In conferenza stampa il capolista parla del marchio Italia. Una serie di idee nate dalle radici familiari ancorate al territorio e da una serie di interlocuzioni con associazioni di categoria, enti, stakeholder, perché campagna elettorale vuol dire anche ascolto e non soltanto proclami propagandistici.

“Foggia capitale del grano non può essere una capitale nel deserto ma va pensato e soprattutto realizzato un sistema integrato di investimenti nel settore agro-industriale: pensiamo alle Zes ma anche a un serio sviluppo della logistica”: prosegue La Salandra. “D’altronde, anche la sfida quanto mai attuale della transizione energetica può e deve passare attraverso il decongestionamento del trasporto merci su ferro, con interventi che non siano pezzi spaiati di puzzle ma cavalchino una visione: quella di riconoscere la provincia di Foggia, dal porto di Manfredonia alla zona Asi di Foggia, fino all’interporto di Cerignola, un vero snodo cruciale per tutta la linea Adriatica e non solo”.

Resta ancorato ai meloniani Giannicola De Leonardis, fedelissimo a Fitto. Non è un mistero che a sinistra in tanti stiano cercando il suo aiuto in virtù della sua delusione per non essere stato inserito in nessuna delle posizioni utili per Roma. “Ragiono con la mia testa”, è la sua battuta. “Sappiamo che Emiliano conta sulla campagna acquisti, ma questa campagna elettorale dimostra che è finito il tempo di chi crede sia normale che si passi da una parte e dall’altra”, è il commento di Fitto.