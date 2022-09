“Tutte Donne insieme a me”, a Serracapriola il tributo di Sanchez a Massimo Ranieri

Nell’ambito del Cartellone estivo organizzato dal Parco Nazionale del Gargano e da Teatro Pubblico Pugliese, domenica 4 settembre a Serracapriola è in programma uno degli spettacoli più riusciti nel panorama musicale nazionale: in scena Diego Sanchez con “Tutte Donne insieme a me”, un tributo a Massimo Ranieri con orchestra e corpo di ballo tutta al femminile. Un appuntamento voluto dall’amministrazione comunale di Serracapriola guidata dal sindaco D’Onofrio e organizzata dal management Biagio Ciuffreda tra gli impresari più noti della zona. Con un cast orchestrale tutto al femminile, Diego Sanchez ripercorrerà i quarant’anni di storia musicale di Massimo Ranieri.Cantante, attore, interprete, conduttore televisivo, showman e regista, Massimo Ranieri è un artista unico nel suo genere capace di conquistare ed emozionare con le sue canzoni ed opere più di quattro generazioni. È considerato uno dei personaggi dello spettacolo più apprezzati a livello nazionale e ancora oggi i suoi concerti sono “tutti esaurito”.

Mattatore della serata sarà Diego Sanchez un artista napoletano poliedrico: cantante, attore, showman.

Figlio d’arte si dedica fin da bambino allo studio del pianoforte e del canto. Dopo anni di gavetta come cantante di pianobar intraprende un percorso formativo dedito alla recitazione che lo porterà a calcare i migliori palcoscenici italiani.

Da otto anni è il cantante del tributo ufficiale a Massimo Ranieri, applaudito ad oggi da migliaia di spettatori in tutta Italia. Appuntamento domenica 4 settembre a Serracapriola (FG) in piazza Castello alle ore 21.