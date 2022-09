Tavolo urgente sulla SS16 Foggia-San Severo. Parte del traffico potrebbe passare dall’Autostrada

Si è tenuto questa mattina presso la Prefettura di Foggia un tavolo tecnico, convocato d’urgenza dal Prefetto di Foggia, per analizzare lo stato del procedimento relativo all’ammodernamento della SS16 tratto Foggia-San Severo.

All’incontro erano presenti il comandante della Polizia Stradale della Puglia con il dirigente della Polstrada di Foggia, il vicecomandante provinciale dei carabinieri, il commissario straordinario per l’ammodernamento della SS16 con il responsabile del procedimento ed il sindaco di San Severo.

Dopo ampia discussione è emersa, secondo il cronoprogramma tracciato da Anas SpA, la previsione di indire la gara d’appalto entro l’anno per avviare la cantierizzazione delle opere per il 30 giugno 2023.

I tecnici di Anas SpA hanno inoltre rassicurato che, nonostante l’incremento dei costi dell’opera causata dall’aumento dei prezzi dei materiali, l’Anas SpA dispone delle necessarie risorse finanziarie per fronteggiare i rincari e realizzare integralmente le opere progettate.

Nelle more dell’avvio dei lavori (temporalmente previste per il prossimo mese di giugno) saranno in tempi brevi effettuate verifiche su alcuni tratti stradali per i quali potranno occorrere interventi di manutenzione, apposizione di idonea segnaletica, posa in opera di autovelox mobili, che verranno posizionati lungo il tratto stradale per incentivare gli automobilisti al rispetto dei limiti di velocità.

Nel corso dell’incontro il prefetto di Foggia ha annunciato la convocazione imminente di altro tavolo tecnico, che sarà allargato ad ASPI (Autostrade per l’Italia) con cui si avvierà un confronto volto a mettere a punto eventuali misure per alleggerire il traffico veicolare sulla SS16, attraverso una opportuna distribuzione di parte del traffico veicolare sul tratto autostradale tra le città di Foggia e San Severo.

