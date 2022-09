Maltempo, allerta arancione in provincia di Foggia. Previsti forti temporali

Allerta arancione in Puglia fino alle 12 di domani, 2 settembre, per rischio idrogeologico e per temporali. L’allerta riguarda la Puglia centrale adriatica, Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Allerta gialla, invece, per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale bradanica, Salento, Sub appennino dauno e Bacini del Lato e del Lenne.

Secondo il bollettino della Protezione civile regionale pugliese, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centrosettentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.