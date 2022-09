I poliziotti Fsp: “Cari politici, restate a casa se dovete propinarci ancora promesse”. Sgomento dopo agguato al luna park

“Solo una quindicina di giorni fa c’è stato un omicidio nei pressi di un lido in località Marina di Lesina, a pochi chilometri da Foggia. Ancora c’è nell’aria il terrore di questo evento criminoso, che ci tocca registrare l’ennesima notizia di cronaca, per il tentato omicidio di un uomo ‘conosciuto alle Forze dell’Ordine’ (come si è solito dire in gergo giornalistico), avvenuto al Luna Park di Manfredonia, durante i festeggiamenti della Madonna di Siponto patrona della cittadina”. Inizia così la nota stampa del sindacato di polizia Fsp.

“Solo il caso, o la protezione della Madonna, ha voluto che non si trasformasse in tragedia – prosegue la segreteria provinciale -. In Capitanata è vietato divertirsi. Ancora c’è chi ha il coraggio di venire nel nostro territorio a prometterci sicurezza. La gente di Capitanata è stanca delle promesse, non viviamo più nell’epoca dei nostri nonni, dove in campagna elettorale bastava una promessa ed un paio di scarpe nuove regalate per ottenere il voto. Cari signori della politica, aspiranti governanti o governanti uscenti, se dovete venire nel nostro territorio a propinarci ancora promesse, bene restatevene pure a casa vostra. Venite a parlare alla gente di Capitanata di cosa avete fatto di concreto, di quali proposte verificabili ed attuabili sono già al vaglio dei competenti Ministeri, per garantirgli sicurezza. Se volete il voto, ma soprattutto riacquistare la fiducia della gente di Capitanata, c’è ancora tempo fino al 25 settembre per mettere in campo attività dirette a dare maggiore sicurezza a questo territorio ed alla sua gente, altrimenti faranno meglio ad affidarsi alla Madonna di Siponto”.