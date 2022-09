Restano bassi i numeri del Covid in Puglia. Oggi 1.025 nuovi casi su 8.976 tamponi ma 6 morti. I contagi per provincia sono così suddivisi: 307 nel Barese, 59 nella Bat, 73 nel Brindisino, 134 nel Foggiano, 271 nel Leccese, 144 nel Tarantino, 28 residenti fuori regione e 9 di provincia in definizione.

Sono 19.503 le persone attualmente positive (ieri 19.855), 208 ricoverate in area non critica (ieri 230) e 11 in terapia intensiva (come ieri).