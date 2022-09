Rotice dopo l’agguato al Luna Park: “Vertice in Prefettura, ma feste vanno avanti. Ci sono piccoli gruppi senza scrupoli”

“In merito all’episodio criminoso accaduto nella notte a Manfredonia, si è concluso pochi minuti fa il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica convocato d’urgenza dal prefetto di Foggia Valiante, con i vertici provinciali delle Forze di Polizia, al quale sono stato invitato a prendere parte”. Inizia così l’intervento del sindaco Gianni Rotice dopo la sparatoria di stanotte al Luna Park che ha causato il ferimento di un 46enne. Al momento si cerca il responsabile, forse un 24enne del posto vicino alla malavita.

“Attivate fin da subito da parte delle Forze di Polizia le attività d’indagine per la ricostruzione del grave accaduto e l’individuazione dei responsabili dell’azione delittuosa, che ha generato allarme sociale e preoccupazione nella comunità cittadina e tra i tanti turisti giunti in città per la Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto – ha fatto sapere il primo cittadino -. Altresì, è stato concordato, sin da oggi, un ulteriore e celere potenziamento di personale delle Forze di Polizia dell’Ordine a Manfredonia e lo svolgimento a stretto giro di un Tavolo provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica presso Palazzo di Città. Ho riferito nel corso della riunione che sto registrando da tempo la presenza di alcuni piccoli gruppi di individui senza scrupoli (la maggior parte esterni alla città) che stanno generando nella comunità cittadina tensioni e allarme sociale”.

Poi aggiunge: “La comunità di Manfredonia è stata scossa nel giorno più importante ed atteso della Festa Patronale ad opera di persone – che si auspica possano essere il prima possibile individuate ed assicurate alla giustizia – che nulla hanno a che fare con i manfredoniani e con una città che si sta rilanciando proiettandosi verso il futuro con grandi prospettive, come dimostrato quest’estate e nella giornata di ieri con gli eventi della Festa patronale e l’omaggio di Nave Vespucci (organizzati, Rotice dimentica di dirlo, in una piazza non a norma). In tale direzione, per restituire la giusta serenità alla comunità cittadina, si è ritenuto opportuno confermare l’organizzazione e lo svolgimento di queste giornate di Festa, in una città che non si arrende e che ha al suo fianco la squadra Stato e la Chiesa con il Vescovo Padre Franco Moscone. La mia solidarietà e vicinanza, a nome di tutta l’amministrazione comunale, a chi direttamente ed indirettamente è rimasto turbato dal grave episodio criminoso di stanotte”.