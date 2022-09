Nubifragio sul Gargano, villaggi sott’acqua a Vieste e non solo. L’intervento di pompieri e volontari

Settembre in provincia di Foggia fa l’esordio con forti temporali che colpiscono soprattutto il versante settentrionale del Gargano. Nubifragi si sono abbattuti nel pomeriggio di oggi tra Rodi, Peschici e Vieste dove non sono mancati i disagi. Strade allagate e detriti lungo alcune arterie provinciali con l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione civile per il ripristino della viabilità.

https://youtu.be/ow_OTdekT2s

I disagi maggiori a Vieste: alcuni villaggi turistici del litorale nord si sono allagati, così come alcune strade della periferia. Grazie ai volontari delle GEV e ad alcune squadre dei Vigili del Fuoco è stato evitato il peggio.