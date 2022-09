Cinghiali a passeggio in centro abitato del Gargano, sindaco: “Una piaga, occorrono misure urgenti”

Cinghiali a passeggio per San Nicandro Garganico. Sul web circolano foto e video di un fenomeno che sembra sempre più diffuso. “Ho inviato l’ennesima richiesta di aiuto alla Regione Puglia e al Prefetto, la terza in quattro mesi – scrive sui social il sindaco Matteo Vocale -. Una situazione non più tollerabile! Aspettare al piano di selecontrollo richiede tempo, troppo. Occorrono misure più celeri e urgenti. Solo chi non vive a San Nicandro Garganico e nel suo territorio, non sa e non immagina quale sia la portata di questa piaga”.