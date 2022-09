La “Amerigo Vespucci” ha un protettore in più. Il panificatore Taronna dona ai marinai una statua dell’Arcangelo Michele

L’Amerigo Vespucci da ieri sera ha un protettore in più. Al tramonto in fase di mollare gli ormeggi dal porto industriale di Manfredonia/Monte Sant’Angelo il Maestro Panificatore di Monte Sant’Angelo Donato Taronna del Forno Taronna ha donato al Comandante in seconda della nave una statua raffigurante l’Arcangelo Michele protettore della Provincia di Foggia e di Monte Sant’Angelo.

“Un regalo inusuale per una nave come l’Amerigo Vespucci, ma ci riempie di gioia per l’attenzione mostrata nei nostri riguardi, sarà collocata nella cappellina del veliero. Grazie in particolar modo al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Enrico Credendino e al Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia Cf Antonio Cilento e al Cv Dario Nicosia“.