Agguato al Luna Park, la vittima è un 46enne noto alla polizia. Un giovane della mala il presunto pistolero

È il 46enne Giovanni La Torre l’uomo ferito da colpi di pistola verso le 2:30 di notte al Luna Park di Manfredonia. L’uomo è stato ferito alla coscia sinistra in zona Scaloria dove ogni anno vengono installate le giostre in occasione della festa patronale in onore della Madonna di Siponto. Grande paura tra la folla e fuggi fuggi generale.

La Torre, già noto alle forze dell’ordine, è stato prima medicato dal personale del 118 e poi trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. La polizia intervenuta sul posto avrebbe recuperato sull’asfalto quattro bossoli di pistola. La vittima ha precedenti per rissa, lesioni personali e porto illegale di armi da fuoco.

Potrebbe già essere stato individuato l’autore, si tratterebbe di un 24enne del posto gravitante negli ambienti della criminalità organizzata garganica. (foto da radio manfredonia centro)

