“Piangiamo due giovani e splendide ragazze”. Lucera sconvolta per la morte di Amelia e Luigia

“Ho sperato con tutto il mio cuore che almeno una delle due ragazze potesse salvarsi, ma questo non è accaduto. La nostra comunità, purtroppo, piange ancora una volta la perdita di due giovani e splendide ragazze. Che le preghiere di noi tutti accompagnino Amelia e Luigia per sempre. Le mie più sentite condoglianze alle famiglie”. Così il sindaco di Lucera Giuseppe Pitta ha ricordato Amelia Capobianco e Luigia Boccamazzo decedute sulla provinciale tra il centro federiciano e Pietramontecorvino a causa di un incidente stradale tra la loro bici elettrica e un’auto. (In alto, Capobianco e Boccamazzo)