Allerta meteo in Puglia, rischio giallo per 12 ore dalle 8 di domani

Allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali in tutta la Puglia a partire dalle ore 8 di domani, 1 settembre, e per le successive 12 ore. Il bollettino di criticità, diffuso poco fa dalla Protezione civile regionale, prevede “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati sul resto della Puglia”.

Un’area perturbata di origine atlantica ha raggiunto il nostro paese e determina un sensibile peggioramento. La fase di maltempo si estenderà nella giornata di domani dall’Emilia-Romagna a gran parte del Centro e del Sud, con fenomeni che localmente potranno risultare di forte intensità specie sui settori costieri. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 1° settembre, precipitazioni, a prevalente carattere temporalesco, su Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e Campania, in estensione a Puglia, Calabria, Basilicata, specie settori tirrenici, e Sicilia, specie settori nord-orientali e Isole Eolie. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.