Cavalcata Storica a Bovino dal 1266. Il borgo in festa celebra la Madonna e accoglie i figli emigrati

Il borgo di Bovino in festa per celebrare la sua santa protettrice, la Madonna di Valleverde. Il 29 agosto per la comunità del piccolo centro dei Monti Dauni è un giorno importante: arrivano i numerosi bovinesi che per ragioni di lavoro sono dovuti emigrare, soprattutto in Toscana. Questa mattina è tornata a svolgersi la tradizionale Cavalcata Storica che si ripete fedelmente dal lontano 1266, data che celebra l’apparizione della Vergine di Valleverde nel bosco dove venne costruito l’omonimo santuario e da dove parte il corteo che raggiunge la cattedrale. Ad impreziosire il tradizionale appuntamento, quest’anno i Carabinieri a cavallo e la Fanfara dell’Arma.

Presenti i sindaci del comprensorio, tra cui il primo cittadino di Castelluccio dei Sauri che ha guidato la sua comunità per l’omaggio dell’olio alla Madonna. A Bovino anche il sindaco di Montemurlo, città nei pressi di Prato, dove vive la colonia più numerosa di bovinesi.