Bollette alle stelle, “settimana corta a scuola per limitare consumi”. L’allarme delle comunità del Gargano

La crisi energetica incombe e i costi stanno mandando all’aria ogni previsione. La preoccupazione è tanta e a farne maggiormente le spese sono le località di montagna come San Marco in Lamis sul Gargano. Il sindaco, Michele Merla, corre ai ripari e propone la settimana corta in tutte le scuole del paese. “Qui da noi – spiega a l’Immediato – la stagione autunnale è alle porte e il freddo si sente più che altrove. Con i costi delle bollette alle stelle ho molta paura soprattutto per garantire il riscaldamento a scuola. Non so se ora, vista questa nuova emergenza, ci sarà un intervento politico, con un governo peraltro dimissionario”.

E conclude: “Tuttavia noi a San Marco ci stiamo organizzando. Abbiamo fatto un primo incontro con le scuole, con le associazioni, per fare capire che la bolletta energetica è qualcosa di insostenibile, e pertanto urgono provvedimenti drastici come la settimana corta a scuola per limitare i consumi. In una città di montagna come la nostra quando arriva il freddo si sente. Sono molto preoccupato”.