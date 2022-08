“Non è fascisti vs comunisti”. Il terzo polo si presenta con Rosato: “Veri problemi caro energia e lavoro”

Due front woman note come Mara Carfagna alla Camera e Teresa Bellanova al Senato e tanti candidati territoriali. Così si presenta il terzo polo della Lista Calenda che in conferenza stampa a Foggia insieme al vicepresidente della Camera Ettore Rosato e ai coordinatori provinciali di Azione e Italia Viva, Michele Triventi e Aldo Ragni, ha lanciato la sua proposta per la Puglia e per l’Italia. Quello riformista è un Paese che evita lo scontro, non a caso lo slogan è “Italia sul serio”.

Nino Danaro e Chiara D’Errico sono i due candidati camerali degli uninominali, Rosa Cicolella nel listino in terza posizione. In secondo piazzamento ma al Senato l’uscente Nunzio Angiola e all’uninominale senatoriale e in quarto posto Lorenzo Frattarolo. “La Puglia ha sbandato in preda alle pulsioni populisti dei 5 Stelle e di Emiliano. I ritardi su Tap e sull’Ilva si vedono tutti, i dieci ricorsi amministrativi di Emiliano sono stati tutti bocciati”, ha osservato Angiola.

“In questa tradita terra del Sud – ha proseguito – siamo stati più che altrove vittime della demagogia irresponsabile dei ‘no-tutto’, con i continui ostacoli frapposti alla bonifica ambientale dell’Ilva, al gasdotto Tap, alle realizzazioni di infrastrutture vitali come l’invaso di Piano dei Limiti, per il quale mi sono battuto in Parlamento”.

“È una coalizione dell’irrazionalità e della clientela – ha concluso l’esponente di Italia sul Serio – che ha fatto e continua a far male ai cittadini, come dimostrano gli indici economici e occupazionali e il malfunzionamento dei servizi, a cominciare dalla sanità. Il Terzo Polo, con il suo chiaro sostegno all’Agenda Draghi, è la scelta sicura per mandarli a casa”.

“Dobbiamo uscire dal giochino rosso-nero che ha messo in campo Enrico Letta. Non è uno scontro tra fascisti e comunisti, dobbiamo rispondere quando tra due mesi arriveranno bollette del gas deduplicate – ha rimarcato Frattarolo -. Siamo stati vittima di una campagna di demonizzazione sulle trivelle, mentre in Croazia estraggono gas naturale. Siamo l’unico Paese del G7 a non usare energia nucleare», ha continuato il commercialista latifondista.

Secondo Rosato “fare scelte non porta mai consenso” e il Tap è stata una scelta. “Il Tap porta 8 miliardi di metri cubi di gas, con lo stop alle trivelle abbiamo perso almeno 5 miliardi di metri cubi di gas che avrebbero potuto alimentare le imprese. Vogliamo uscire dalla demagogia, le pensioni a 1000 euro ci costerebbero 27 miliardi di euro”, ha detto conti alla mano Rosato.

La Puglia a suo avviso è “una terra delle opportunità” che sono l’agricoltura, le eccellenze dell’industria internazionali, la logistica, il turismo. E Nichi Vendola ha ben governato, ha sottolienato il deputato. Parole sull’agricoltura anche da Nino Danaro, secondo cui molto potrebbe essere scritto dal territorio con le strumentazioni di precisione. “Nessuno parla dell’industrializzazione, eppure abbiamo aree abbandonate in zona Asi”, la sua denuncia. (In foto, Rosato; seduti, Cicolella e Ragni)