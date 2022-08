Rita Dalla Chiesa candidata in Puglia: “È arrivato il mio momento. Prima guardo, poi agisco”

Ha deciso di candidarsi e fare attivamente politica “grazie alla tenacia di Licia Ronzulli, di Antonio Tajani e, ovviamente, del presidente Berlusconi. Era qualche anno che questa cosa girava e credo che per me sia arrivato il momento”.

Così Rita Dalla Chiesa, a Bari, ha spiegato come è nata la sua candidatura alle prossime elezioni nelle fila di Forza Italia. “Quando mi hanno parlato di Puglia quella è stata la cosa che ha fatto scattare la voglia di fare qualcosa per una terra che amo. Io – ha aggiunto – non sono quella che dice che io faccio, io prometto. Io preferisco prima guardare e poi agire”. (Ansa)