Cittadini in Prefettura a Foggia, vertice sull’acqua. “Nessuna crisi del comparto idrico: c’è per tutti ma attenti a non sprecarla”

“Si è tenuto giovedì 18 agosto in Prefettura a Foggia il tavolo di confronto richiesto dall’Associazione ADCUA OdV e dal Coordinamento delle associazioni per la Rinascita di Foggia, presidente Walter Antonio Mancini, circa la prevenzione attiva dei rischi di approvvigionamento idrico legato alle siccità ricorrenti”. Lo riporta la stessa associazione che poi spiega: “Già il 24 maggio 2018 si era tenuto un incontro per verificare allora: i livelli della dotazione idrica della Capitanata; lo stato delle perdite nella distribuzione delle acque; l’efficienza dei servizi fognari; nuovi progetti di invasi idrici (Diga di Piano dei Limiti) e condotte dal Lago Liscione; la possibilità di riutilizzo delle acque reflue; la costruzione di impianti di dissalazione. Era servito a delineare le diverse competenze e responsabilità del Consorzio per la Bonifica della Capitanata, dell’Acquedotto Pugliese e infine della Regione Puglia. A distanza di quattro anni, si è voluto verificare lo stato di attuazione e di implementazione di nuove opere e progetti e lo stato di efficienza dei serizi idrici integrati in Capitanata”.

Con il prefetto vicario facente funzioni, Salvatore Caccamo, sedevano i rappresentanti dell’Acquedotto Pugliese spa, Biagio Del Priore e ing. Antonio Melena, e del Consorzio di Bonifica di Capitanata, Giuseppe Di Nunzio, il presidente dell’ADCUA OdV, Walter Antonio Mancini accompagnato dal suo esperto di fiducia Vincenzo Concilio, il vice presidente del Coordinamento per la Rinascita di Foggia, Adolfo Nicola Abate, i consiglieri Antonio Placentino, Ada Mangano e Massimo Rosario Marino. Presente in collegamento telematico un rappresentante della Provincia di Foggia. Segretario verbalizzante Rocco Salvato.

“In seguito ai quesiti posti dalle associazioni, il Consorzio di Bonifica della Capitanata, ha rassicurato che, dalle analisi statistiche dei consumi idrici, la diga di Occhito conterrà in settembre una capacità di 90 mil/mc3 sufficienti per i mesi successivi sia per usi civili che irrigui, in previsione di una maggiore piovosità del periodo autunnale. Sulle previste opere della nuova diga di Piano dei Limiti e delle condotte di collegamento al Lago Liscione in Molise, l’ing. Di Nunzio ha evidenziato che queste nuove opere sono legate alla programmazione della Regione Puglia mentre il Consorzio di Bonifica provvede soltanto alla progettazione, ma certamente permetterebbero di realizzare sistemi ridondanti di raccolta e distribuzione tali da limitare i disagi alla popolazione e danni all’agricoltura nel periodi di siccità più grave. L’Associazione Consumatori Adcua OdV ed il Coordinamento delle Associazioni per la Rinascita i Foggia hanno assicurato il loro impegno civile affinché la Regione Puglia responsabile della programmazione ed attuazione delle opere, intervenga per la loro realizzazione. I rappresentanti di AQP hanno a loro volta evidenziato come siano stati affrontati piani di risanamento delle reti idriche volti alla riduzione delle perdite nella distribuzione delle acque. Sono state inoltre realizzate ulteriori opere di accumulo delle acque da mettere in rete nei periodi più critici. Infine, per la depurazione, hanno confermato che gli investimenti realizzati sull’impianto di Foggia, garantiscono l’efficace completamento del ciclo di trattamento di tutela gli scarichi nel percorso delle acque depurate fino al Candelaro e alla costa, passaggio importante per la tutela del territorio e della sua vocazione turistica. Attualmente grazie alla diga di Occhito, la pressione in rete è di 30 metri di colonna d’acqua sufficiente ad una erogazione fino al 9° piano anche se, per Contratto di Servizio, quella garantita è di 5 metri di colonna d’acqua. Impianti di autoclave all’interno degli edifici condominiali servirebbero a garantire una buona riserva d’acqua giornaliera. Nel concludere l’incontro, il prefetto vicario Caccamo ha sottolineato come si siano messi in circolo dati, esperienze e iniziative che concorrono a migliorare il servizio idrico integrato sia per usi civili che irrigui”.