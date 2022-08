In Puglia 1.582 nuovi casi di Covid su 11.306 tamponi e 8 morti. Questo racconta il bollettino regionale di oggi. I contagi per provincia sono così suddivisi: 362 nel Barese, 109 nella Bat, 160 nel Brindisino, 199 nel Foggiano, 490 nel Leccese, 190 nel Tarantino, 71 residenti fuori regione e uno di provincia in definizione.

Sono 21.627 le persone attualmente positive (ieri 32.358), 286 ricoverate in area non critica (ieri 305) e 16 in terapia intensiva (ieri 20).