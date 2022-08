Al grido siamo “Pronti” si presentano i candidati meloniani. Fallucchi: “Siamo un partito di donne”

Presentata questa mattina a Bari la pattuglia pugliese dei Fratelli d’Italia con il claim di Giorgia Meloni, Pronti.

“Siamo una bella squadra. E siamo PRONTI!”, ha scritto la foggiana Anna Maria Fallucchi che correrà nel collegio senatoriale uninominale e si scontrerà con la dem Teresa Cicolella e con la pentastellata Gisella Naturale in una sfida tutta al femminile che include anche il renziano Lorenzo Frattarolo.

“Come ci ha ricordato Marcello Gemmato ‘il nostro è un partito al femminile, non solo per Giorgia Meloni, ma per la presenza, anche in Puglia, di candidate importanti, con profili e curriculum che costituisco il vero valore aggiunto in questa campagna elettorale'”, ha rimarcato la fittiana doc e donna più votata del centrodestra pugliese alle scorse regionali con la lista del Pumo.

“Siamo donne, ma soprattutto – aggiungo io – persone appassionate, determinate e capaci. Pronte alla sfida”, ha concluso Fallucchi.

Con lei i capolista pugliesi e il segretario provinciale Giandonato La Salandra che guiderà il listino proporzionale Puglia 1 ed è già di fatto parlamentare se saranno confermate le percentuali dei sondaggi.

Al collegio uninominale foggiano i Fratelli d’Italia che dovevano esprimere un loro nome schierano la cattolicissima veneta Maria Eugenia Roccella nota per le sue lotte antiabortiste e per le sue posizioni contro il fine vita e l’eutanasia, che sono anche le battaglie, controverse, della leader Giorgia Meloni.