La piccola Candela da guinness dei primati, quinto scudetto consecutivo nel tiro a segno. “Siamo eccellenza”

Candela nel guinness dei primati. La locale sezione del Tiro a segno ha conquistato con netto anticipo il suo quinto scudetto consecutivo, precedendo club prestigiosi come Napoli, Bologna, Milano e Treviso. Candela è uno dei pochissimi comuni con meno di 5 mila abitanti a disputare in torneo e ad aver vinto ben 5 scudetti di fila, entrando nella storia del tiro a segno nazionale. “Ormai siamo una eccellenza dello sport pugliese e non solo” – spiega il vice presidente della sezione di Candela e presidente del comitato regionale della Puglia, Pasquale Capocasale.

“Anche quest’anno – aggiunge il direttore sportivo Raffaele Caputo – abbiamo vinto con largo anticipo arrivando primi in assoluto e lasciandoci alle spalle ben 235 società partecipanti, e quasi tutte città capoluogo di regione e di provincia. Il segreto? Tanta passione e dedizione da parte dei dirigenti, dei tecnici e soprattutto dei nostri 83 atleti tesserati con noi. Il prossimo obiettivo? Il sesto scudetto nell’anno in cui presenteremo un libro sulla storia del tiro a segno candelese”. Per celebrare il quinto titolo di campione d’Italia, una festa in piazza dove ha partecipato anche l’assessore allo sport e vice sindaco di Candela Giuseppe De Vitto.

“Questa società è il nostro orgoglio. Candela grazie alla sezione Tiro a segno è ormai conosciuta in tutta Italia e noi siamo grati a quanti hanno sempre creduto in questo sport. Nei prossimi giorni avvieremo i lavori di ammodernamento del poligono a dimostrazione di come la nostra amministrazione crede nello sport e in tutti coloro che lo praticano con passione”.